Бойцы группировки "Восток" за сутки уничтожили две станции Starlink ВСУ

Противник также потерял три пункта управления БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили две станции спутниковой связи Starlink, три пункта управления беспилотниками и пункт боепитания ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял <…> две станции спутниковой связи Starlink и три пункта управления беспилотной авиацией. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены реактивная система залпового огня, самоходная артиллерийская установка, буксируемая гаубица М198 и пункт боепитания", - сказал он.