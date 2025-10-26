"Восток" уничтожил опорные пункты с живой силой ВСУ в Днепропетровской области

Боевую задачу выполнили операторы FPV-дронов группировки

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты с живой силой ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" нанесли прицельные удары по живой силе ВСУ в опорных пунктах и при передвижении по лесополосам в Днепропетровской области. После получения целеуказаний операторы наносили точечные удары - прямыми попаданиями FPV-дронов и сбросами с них. В результате боевой работы операторов БПЛА поражена живая сила противника, которая мешала продвижению наших штурмовых отрядов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве отметили боевую работу артиллерийских расчетов группировки в Днепропетровской области. Так, согласно информации министерства, артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками с личным составом противника.