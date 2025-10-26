"Запад" уничтожил укрепленный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Боевую задачу выполнил расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса "Метис"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса "Метис" группировки "Запад" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ с живой силой и техникой на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе аэроразведки в лесополосе были обнаружены вражеские цели. Получив боевую задачу, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса скрытно выдвинулся на огневую позицию, используя складки местности и естественные укрытия. Действуя в непосредственной близости от противника, бойцы быстро развернули комплекс "Метис" и произвели точные пуски управляемых ракет. В результате боевой работы цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что после уничтожения укрепленного пункта российские подразделения перешли в наступление, быстро заняли территорию и приступили к зачистке, окончательно закрепив успех операции.

Сразу после выполнения задачи расчет оперативно сменил позицию, избежав ответного огня противника.