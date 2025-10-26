ТАСС: дроны ВС РФ парализовали логистику бригады ВСУ
03:31
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Дроны группировки войск "Север" на харьковском направлении парализовали логистику на позициях ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"Благодаря интенсивной работе расчетов БПЛА "Севера" практически полностью уничтожен автопарк 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Логистика на позициях бригады отсутствует", - сказал собеседник агентства.