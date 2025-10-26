ТАСС: у Константиновки Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ

Противника поразили, когда он пытался провести контратаку, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. ВСУ попытались провести контратаку в районе Константиновки Сумской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, штурмовая группа украинских военных уничтожена.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На сумском направлении ВСУ попытались провести контратаку в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка. Штурмовая группа заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена комплексным огневым поражением", - сказал собеседник агентства.