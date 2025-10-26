ТАСС: военные нового батальона ВСУ под Сумами не получают довольствие

В российских силовых структурах отметили, что противник продолжает переброску резервов в Сумскую область

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Военнослужащие нового 98-го батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, переброшенного под Сумы, не получают довольствие. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ продолжает переброску резервов в Сумскую область. По данным открытых источников, в составе 47-й омбр сформирован новый 98-й батальон, который уже выполняет боевые задачи на направлении. Примечательно, что военнослужащие батальона до сих пор не получают денежное довольствие", - сказал собеседник агентства.