Пленный из ВСУ: сотрудники ТЦК силой увели человека с кладбища

Пленный солдат Валерий Янчук рассказал, что после мобилизации его отправили передовые позиции между населенными пунктами Шандриголово и Зеленая Долина в ДНР

Редакция сайта ТАСС

© "Оперативный простор"/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пленный солдат Валерий Янчук рассказал, как сотрудники ТЦК насильно мобилизовали его, когда он посещал могилу родственников. Видео с признанием украинца имеется в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Шел до кладбища к родным. Ехали полиция вместе с ТЦК, остановились и попросили документы. У меня не было военника. Сказали: "Поехали, мы тебе его сделаем". И в итоге на следующий день я уже был в учебке", - рассказал пленный.

По его словам, после мобилизации он был распределен в 60-ю бригаду и отправлен на передовые позиции между населенными пунктами Шандриголово и Зеленая Долина в ДНР, где вскоре попал в плен. "Я к семье хочу очень, но уже дошла до меня информация, что если я вернусь назад, то меня снова отправят "на ноль". У меня одна дорога", - сказал Янчук.

Пленный добавил, что принял решение сдаться в плен, поскольку остался без провизии. По его словам, российские военные отнеслись к нему хорошо и оказали всю необходимую помочь.