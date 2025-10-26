Над регионами России сбили 82 украинских БПЛА

Из них 30 аппаратов уничтожили в Брянской области

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 82 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 30 БПЛА над территорией Брянской области, 26 БПЛА над территорией Тульской области, 7 БПЛА над акваторией Черного моря, 4 БПЛА над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА над территорией Краснодарского края, 4 БПЛА над территорией Рязанской области, 3 БПЛА над территорией Ростовской области, 2 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 1 БПЛА, летевший на Москву, 1 БПЛА над территорией Курской области и 1 БПЛА над территорией Липецкой области", - сказали в ведомстве.