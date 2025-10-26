ВС России "Молниями" поразили пункт дислокации ВСУ на северском направлении

Также подразделения 123-й бригады южной группировки войск уничтожили блиндаж противника

ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Подразделения 123-й бригады южной группировки войск с применением беспилотников "Молния" успешно поразили блиндаж и пункт временной дислокации с личным составом Вооруженных сил Украины на северском направлении. Об этом ТАСС сообщил оператор БПЛА 123-й бригады с позывным Шипс.

"Была поставлена задача вышестоящим командованием по поражению блиндажа противника и пункта временной дислокации с личным составом противника. Обе цели были поражены успешно. Кадры объективного контроля тоже присутствуют. Все отработали очень красиво, как обычно, как умеем", - сказал он.

В свою очередь военнослужащий с позывным Бах рассказал ТАСС, что дроны-камикадзе "Молния" самолетного типа оснащены специальной системой защиты от радиоэлектронной борьбы, которая обеспечивает выполнение боевых задач даже в условиях подавления каналов управления. При активации функции автопилота беспилотник продолжает полет за счет аэродинамических характеристик крыла, что позволяет ему преодолевать зоны радиоэлектронного противодействия и поражать цели после восстановления связи или в автономном режиме.

"На данном дроне установлен круиз-контроль, который, когда ты на круизе идешь, РЭБ если и гасит, то все равно птица из-за самолетного типа держит высоту, и пролетает РЭБ. Пролетев зону подавления, развернулся, если пролетел цель, и затем поражаешь ее", - сказал он.