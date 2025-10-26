Бразильский наемник и солдат ВСУ искали еду среди мусора, оставшись без помощи

Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Валерий Янчук

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Украинский военнослужащий и наемник из Бразилии искали пропитание среди мусора, оставшись без подкрепления и помощи. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Валерий Янчук в видео, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Янчук принимал участие в боях у населенных пунктов Шандриголово и Зеленая Долина в ДНР.

"Мы остались втроем. Под конец одного перевели на другую позицию. Я был с иностранцем, с бразильцем. Меня с бразильцем тоже повели на другую позицию. Пробыл где-то две недели без еды, без воды. Ползал там, видел очень много трупов. В мусоре копался, доедал, что мог найти", - рассказал пленный.

По словам Янчука, из 30 солдат, которые вместе с ним были отправлены на передовую, в живых осталось около 3 человек. "Из 30 человек, которые со мной приехали из учебки, если процентов 10 осталось, то это хорошо", - сказал он.

Янчук добавил, что принял решение сдаться в плен, поскольку остался без провизии. По его словам, российские военные отнеслись к нему хорошо и оказали всю необходимую помочь.