Боец Бах рассказал, как дроном поразил склад боеприпасов ВСУ

Военнослужащий сообщил, что с помощью беспилотника "Молния" уничтожил газоперекачивающую станцию на расстоянии 55 км

ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 123-й бригады южной группировки войск с применением беспилотника самолетного типа "Молния" на расстоянии 55 км поразили газоперекачивающую станцию, где находился склад боеприпасов и личный состав ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал оператор БПЛА с позывным Бах.

"Самая дальняя цель, которую нам удалось поразить, - это 55 километров, это была газоперекачивающая станция. Там были склады боеприпасов, и личный состав противника там тоже находился", - сказал он.

По его словам, удар был нанесен с использованием дрона самолетного типа "Молния", способного нести боевую часть массой до 10 кг. Он отметил, что применение беспилотников на такой дистанции стало возможно благодаря специальной системе защиты от радиоэлектронной борьбы, позволяющей выполнять задачи даже в условиях подавления каналов управления.