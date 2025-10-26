Дроноводы Южной группировки поразили технику и пункт управления БПЛА ВСУ

Также ВС России уничтожили личный состав, октокоптер R-18 и два наземных транспортных робототехнических комплекса противника

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили бронетехнику, личный состав, три пункта управления (ПУ) БПЛА, а также октокоптер R-18 и два наземных транспортных робототехнических комплекса (НТРК) ВСУ на константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ДНР на константиновском направлении в жилой застройке н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью были пресечены попытки перемещения личного состава подразделений ВСУ на бронетехнике и в пешем порядке. Бронированный транспорт уничтожен с использованием FPV-дрона. Группа пехоты поражена при помощи ударного дрона "Молния", - говорится в сообщении.

Также в жилой застройке Константиновки были выявлены три ПУ беспилотной авиацией ВСУ. Цели были уничтожены операторами ударных FPV-дронов группировки войск "Южная".

Кроме того, в ведомстве рассказали про уничтожение расчетами FPV-дронов группировки тяжелого ударного дрона многоразового использования - октокоптера R-18, а также двух НТРК ВСУ севернее Клебан-Быкского водохранилища в темное время суток.