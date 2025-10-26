ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Там находится 31 батальон противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Группировки войск ВС РФ завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, там находится 31 батальон противника. Об этом сказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

"Блокирована крупная группировка Вооруженных сил Украины в составе 31 батальона, в том числе соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерских бригад, а также 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 425-го отдельного штурмового полка и 153-й и 155-й механизированных бригад", - сказал Герасимов.