Герасимов: ВС РФ должны уничтожить ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Задача стоит перед группировкой "Центр", указал начальник Генштаба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Перед группировкой "Центр" стоит задача по уничтожению окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Успешному проведению операции по окружению противника способствовало нанесение комплексного огневого поражения формированиям Украины на всю глубину их оперативного построения, а также осуществление изоляции района боевых действий. В настоящее время перед группировкой "Центр" стоит не менее важная задача по уничтожению окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова", - сказал Герасимов.