Герасимов: ВС РФ успешно продвигаются на краснолиманском направлении

Российские бойцы завершают освобождение Ямполя, сказал начальник Генерального штаба
06:13
обновлено 06:26

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские военные успешно продвигаются на краснолиманском направлении и завершают освобождение Ямполя, сказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

"Соединения и воинские части группировки войск "Запад" продолжают успешно наступать на краснолиманском направлении и завершают освобождение населенного пункта Ямполь", - сказал начальник Генштаба. 

