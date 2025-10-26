ВС РФ окружили Купянск

Российские военные овладели переправами ВСУ через реку Оскол

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Военнослужащие ВС РФ окружили город Купянск, обходным маневром овладели переправами ВСУ через реку Оскол с юга. Об этом сказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину.

"На направлении действия группировки войск "Запад" окружен город Купянск. При этом штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии, совершив обходной маневр, овладели переправами противника через реку Оскол южнее города", - сказал начальник Генштаба.