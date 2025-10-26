Герасимов заявил, что ракета "Буревестник" преодолела 14 тыс. км

Она находилась в воздухе около 15 часов, сообщил начальник Генштаба ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

"Такое испытание было проведено 21 октября. Был осуществлен многочасовой полет ракеты на ядерной силовой установке, в ходе которого она преодолела расстояние в 14 тыс. км и это не предел. В воздухе ракета находилась около 15 часов и это также не предел", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что в ходе полета ракеты "Буревестник" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".