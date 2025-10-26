FPV-дроны Южной группировки уничтожили четыре единицы техники ВСУ

Также ВС России ликвидировали три наземных робототехнических комплекса противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов группировки войск "Южная" уничтожили три автомобиля, одну бронемашину и три наземных робототехнических комплекса ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На краматорско-дружковском направлении операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ. Противник применил робототехнику для доставки продовольствия и боеприпасов на позиции. Операторы FPV-дронов российских войск вовремя обнаружили и уничтожили цели, не дав противнику выполнить доставку", - говорится в сообщении.

Кроме того, бойцами дивизии были ликвидированы автомобиль, на котором противник совершал ротацию, и боевая бронированная машина.

Также в министерстве рассказали, что два автомобиля ВСУ уничтожили операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск. "Противник был замечен в момент ротации. Мастерским попаданием расчета ударного БПЛА автомобиль с живой силой был уничтожен. Также операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный автомобиль противника", - добавили в Минобороны.