Над Белгородской и Брянской областями уничтожили 18 украинских беспилотников

Они были самолетного типа

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над территорией Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"26 октября в период с 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 - над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.