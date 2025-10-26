ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 515 военнослужащих

В частности, подразделения группировки войск "Центр" уничтожили до 505 украинский военных

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 515 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 190 военнослужащих, "Запад" - до 230 военнослужащих, "Южная" - более 240, "Центр" - до 505, "Восток" - до 300, "Днепр" - до 50 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Южная"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ленинское, Кондратовка, Груновка, Корчаковка, Искрисковщина, Варачино и Сенное Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Бологовка Харьковской области. ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Александровка, Красный Лиман ДНР, Нечволодовка, Кутьковка, Моначиновка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечино, Кузьминовка, Иванополье, Северск, Плещеевка и Константиновка ДНР. Противник потерял танк, два бронетранспортера М113 производства США, девять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Родинское, Димитров, Торецкое ДНР, Ивановка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили три боевые бронированные машины "Козак", девять автомобилей и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Новоалександровка, Даниловка, Орестополь, Тихое и Покровское Днепропетровской области. ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Новоданиловка и Павловка Запорожской области. Уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.