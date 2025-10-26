ВС РФ поразили объекты энергетики Украины

Кроме того, российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации противника, а также атаковали подвижный железнодорожный состав ВСУ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и пунктам временной дислокации формирований ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий в Донбассе, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах", - говорится в сообщении.