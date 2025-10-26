В ДНР перехватили беспилотник со 100-килограммовой авиабомбой

Всего за неделю предотвращено 387 атак БПЛА

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. ВСУ с помощью чешского беспилотника с авиабомбой пытались атаковать железнодорожную станцию в Иловайске на востоке ДНР. Об этом сообщили в управлении ФСБ по республике.

"Противник пытался уничтожить ключевую для региона железнодорожную станцию в Иловайске. На окраинах города система РЭБ перехватила новейший образец чешского ударного беспилотника FP-2, вооруженный авиабомбой ОФАБ-100 массой 100 килограммов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после неудачи ВСУ запустили по станции четыре чешских беспилотника FP-1 с осколочно-фугасными зарядами, которые также нейтрализовала система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса". Удалось предотвратить атаки беспилотников противника по электроподстанции в Волновахе и ЛЭП под Докучаевском.

Всего за неделю предотвращено 387 атак БПЛА, большинство из них - над Донецком и Макеевкой.

Система "Купол Донбасса" создана в ДНР при участии УФСБ России по региону. В прошлом году с ее помощью было предотвращено 25 тыс. атак беспилотников.