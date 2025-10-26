Пленный из ВСУ рассчитывает, что российские врачи восстановят ему глаз

Силовики рассказали, что Юрий Яцюк получил серьезные ранения при атаке украинских военнослужащих

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ Юрий Яцюк, взятый в плен бойцами 1-го батальона 37-й гвардейской бригады группировки войск "Восток", надеется на российских врачей в восстановлении левого глаза. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Я согласен [на то, чтобы российские врачи сохранили глаз]. Чтобы хоть чуть-чуть видеть левым глазом", — сказал Яцюк.

По его словам, на фронте он уже второй раз. Сначала, получив ранение, он попал в госпиталь во Львове. Через 15 дней его выписали и отправили домой в Житомир. Он вышел в магазин, был задержан сотрудниками ТЦК и вновь отправлен в ВСУ.

Силовики рассказали, что пленный получил серьезные ранения левого глаза и левой лопатки при атаке ВСУ. Они отметили, что Яцюк не желал сдаваться в плен добровольно, несмотря на это, российские военные сохранили ему жизнь, отнеслись гуманно и оказывали медицинскую помощь: обрабатывали раны, проводили антибактериальную терапию.