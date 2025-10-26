Над регионами России сбили 26 беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Средства ПВО ВС России уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 11:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Больше всего - 17 БПЛА - сбили над территорией Белгородской области. Над Брянской областью уничтожили 6 беспилотников, еще 3 - над Курской областью.