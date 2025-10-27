Минобороны показало кадры освобожденного Проминя в ДНР

На кадрах показана работа операторов FPV-дронов по блиндажам и живой силе противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры освобожденного населенного пункта Проминь в ДНР примерно в 4 км от Димитрова (украинское название - Мирноград).

Проминь на красноармейском направлении был освобожден 24 октября военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко в составе группировки войск "Центр".

На кадрах - работа операторов FPV-дронов по блиндажам и живой силе противника.

"Смелые и решительные действия военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" позволили освободить населенный пункт Проминь в ДНР и улучшить тактическое положение подразделений группировки на данном направлении", - подчеркнули в ведомстве