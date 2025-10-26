Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, достигло шести

Силы ПВО сбили еще три беспилотника

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили еще три БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Позже Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника.

Так, общее количество сбитых БПЛА с начала суток достигло шести.

В новость внесены изменения (22:18 мск) - добавлена информация об еще одном сбитом БПЛА.