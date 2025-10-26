ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, достигло шести

Силы ПВО сбили еще три беспилотника
19:13
обновлено 19:19

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили еще три БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем канале в мессенджере Max

Позже Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника. 

Так, общее количество сбитых БПЛА с начала суток достигло шести.

В новость внесены изменения (22:18 мск) - добавлена информация об еще одном сбитом БПЛА.  

