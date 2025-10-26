В Калужской области сбили три беспилотника

Пострадавших и разрушений нет

КАЛУГА, 26 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине города Калуги. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине города Калуги. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он.

Ранее глава региона сообщал, что днем в воскресенье над территориями Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов были сбиты три беспилотника.