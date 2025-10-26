В Тульской области уничтожили восемь БПЛА

Пострадавших и повреждений нет

ТУЛА, 26 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов над территорией Тульской области. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.