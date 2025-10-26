Полевой хирург за несколько месяцев оказал помощь более 2 тыс. раненых

Также старший лейтенант медицинской службы Одлян Сангаджиев руководил эвакуацией как военных, так и гражданских

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Врач хирургического подвижного отделения старший лейтенант медицинской службы Одлян Сангаджиев за несколько месяцев работы в зоне СВО лично оказал помощь более 2 тыс. раненых, руководил эвакуацией военных и мирных жителей. Об этом рассказали в Минобороны России.

"За несколько месяцев выполнения задач в зоне проведения СВО при личном участии Одляна Сангаджиева было организовано оказание медицинской помощи более 2 тыс. раненых. Кроме того, старший лейтенант Сангаджиев руководил медицинской сортировкой раненых по степени тяжести, сопровождал и транспортировал раненых военнослужащих и гражданское население на следующий этап эвакуации", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что личный состав хирургического отделения под руководством офицера выполнял первичную хирургическую обработку ран и оперативные вмешательства при ранениях различной степени тяжести в условиях повышенного риска. Профессиональные навыки, своевременные и самоотверженные действия старшего лейтенанта медицинской службы Сангаджиева способствовали сохранению жизней российских военнослужащих.

В Минобороны также рассказали о старшем операторе взвода БПЛА инженерно-саперного подразделения гвардии ефрейторе Андрей Захаруке. Сапер под артиллерийским обстрелом и в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы проводил дистанционное минирование местности, на которой ВСУ пытались проводить ротацию личного состава на бронетехнике.

В ходе стрелкового боя с российскими штурмовыми группами противник понес существенные потери, запросив подкрепление и эвакуацию раненных. Бронеавтомобиль с личным составом противника, выдвинувшийся на помощь, выехал на заминированную дорогу и подорвался, не достигнув точки ротации, в результате украинские военные, оставшись без подкрепления, были уничтожены российскими штурмовиками.