Алаудинов: "Ахмат" успешно идет вперед в зоне СВО с наименьшими потерями

Инициатива на поле боя принадлежит российской стороне, отметил командир отряда, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Спецназ "Ахмат" продвигается в зоне спецоперации, результативно выполняя поставленные задачи с наименьшими потерями. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Абсолютно согласен с президентом России. Он знает, что инициатива на нашей стороне и она таковой и остается. Вряд ли что-то может изменить положение дел. Мы будем идти вперед и при любом раскладе, даст бог, победим, потому что наш враг не в силах нас остановить. <...> На данный момент достаточно результативно выполняем те задачи, которые перед нами поставлены, с наименьшими потерями и результативно идем вперед", - прокомментировал Алаудинов слова президента РФ Владимира Путина о том, что инициатива на линии боевого соприкосновения принадлежит России.

Он подчеркнул, что "Ахмат" продолжает выполнение поставленных стратегических задач. "Это освобождение регионов РФ, которые закреплены за Россией конституцией", - заявил командир "Ахмата".