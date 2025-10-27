Бойцы "Востока" уничтожили опорный пункт и БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

По позициям противника ударил расчет "Град"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили опорный пункт с инженерными сооружениями и личным составом, а также беспилотники ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по позициям формирований ВСУ в Днепропетровской области. В результате залпа уничтожен опорный пункт противника и инженерные сооружения, а также живая сила ВСУ", - указали в ведомстве.

Там отметили, что в результате понесенных потерь противник был вынужден оставить занятые рубежи.

В Минобороны также рассказали об уничтожении операторами БПЛА группировки "Восток" тяжелых коптеров ВСУ. "Расчеты ударных дронов уничтожали тяжелые гексакоптеры "Баба-Яга" как в полете, так и в момент их обслуживания на земле - во время замены аккумуляторов и пополнения боекомплекта. Поражения наносились прицельными ударами FPV-дронов с боевой частью, а также сбросами с ударных БПЛА квадрокоптерного типа", - следует из сообщения ведомства.