Замкомандира Разиков: ВСУ минировали "Лепестками" подходы к Промини

Не наткнуться на какую-либо миму было сложной задачей, рассказал боец

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Все подходы к селу Проминь в ДНР были заминированы ВСУ, в том числе противопехотными фугасными минами (ПФМ) "Лепесток". Об этом сообщил заместитель командира разведывательного батальона Владислав Разиков в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Подходы к Промини со стороны противника были заминированы, и уже даже после первой двойки, которая у нас зашла, ночами продолжали минировать уже "Лепестками", то есть абсолютно все подходы. И, как видите, подойти незамеченным мало, то есть тут еще и не наступить на какую-либо мину довольно сложно", - сказал он.

Проминь, который находится примерно в 4 км от Димитрова (украинское название - Мирноград) на красноармейском направлении, был освобожден 24 октября военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко в составе группировки войск "Центр". Сложность подхода для российских бойцов заключалась в преодолении больших открытых пространств вокруг населенного пункта.

Перед заходом штурмовых групп по выявленным вражеским огневым точкам отработали расчеты ударных FPV-дронов. Далее стремительным рывком по разминированным тропам военнослужащие боевыми двойками подошли к окраинам села. Закрепившись на окраинах населенного пункта, штурмовые группы бригады без особого сопротивления противника зачистили населенный пункт от украинских боевиков, уточнили в ведомстве.