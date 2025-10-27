Пленный из ВСУ: дронами РФ закрыто все небо на красноармейском направлении СВО

На каждого украинского военнослужащего приходится по два российских беспилотника, сообщил Виталий Немец

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские дроны массово применяются на красноармейском направлении спецоперации, на каждого украинского военнослужащего приходится по два беспилотника РФ. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Виталий Немец, видеоинтервью которого распространило Минобороны России.

Украинец был захвачен в плен военнослужащими группировки войск "Центр". "Нас должны были поменять, но не поменяли, был обстрел. Ваших много, у нас большие потери. <…> Наши спецы начали откат делать, а нам откат не дали. Сказали держаться на позиции. А там уже некому держаться, все разбито и связи нет. У нас сели радейки (рации - прим. ТАСС). Мы шли, можно сказать, по трупам. Очень большие потери. Ты идешь и знаешь, что идешь на смерть. Вашими птичками (беспилотниками - прим. ТАСС) все небо закрыто. На одного нашего по две птички - это 100%. Страшно", - рассказал Немец.

Военнопленный отметил, что служба в рядах ВСУ - путь в один конец. "Ты идешь и видишь - труп на трупе лежит. Это твои собратья. Которые, может, и просили об отступлении, но не смогли этого сделать. Им просто не дали этого сделать. Вот такое отношение у нас. Когда я только попал туда, я уже понял, что это билет в один конец", - добавил украинец.

Военнослужащий также рассказал, что его мать родом из Архангельской области. Он впервые в жизни попал в Донбасс после всеобщей мобилизации. Как уточнил Немец, он получил повестку два года назад, пришел в военкомат, но спустя три месяца бежал и находился в розыске за дезертирство. Украинца нашли, далее он был вновь отправлен в зону СВО и через две недели оказался в плену.