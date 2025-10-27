Боец Амур: у Первомайского иностранные наемники служили заградотрядами

Оборону в населенном пункте держали мобилизованные солдаты ВСУ, не имеющие должной подготовки, сообщил гранатометчик 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Иностранные наемники у населенного пункта Первомайское (украинское название - Першотравневое) выступали в роли заградотряда, рассказал ТАСС гранатометчик 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Амур.

"Слышал уже по рации, которую мы у противника забрали, что есть иностранная речь - разная иностранная речь, не только по-английски говорят. Ну, я так понимаю, что наемники, они больше всего стоят на второй линии обороны. Или даже на третьей. Я так понимаю, что они не дают отходить украинцам. <...> Наемники как загранотряд у них", - рассказал военнослужащий.

По словам бойца, оборону в самом населенном пункте удерживали мобилизованные солдаты ВСУ, не имеющие должной подготовки.

Кроме того, активную поддержку украинской группировке оказывали операторы БПЛА ВСУ.

24 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Первомайское в Днепропетровской области.