При отступлении украинских военных из Тихого ВСУ атаковали их FPV-дронами

Противник не ожидал наступления российских войск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. При отступлении ВСУ из населенного пункта Тихое действовали заградотряды противника, атакуя своих же военных FPV-дронами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Когда мы заходили в населенный пункт Тихое, захватывали вражеские позиции, противник не ожидал этого, он бежал, добивали их FPV-дронами, свои же добивали, это все зафиксировано кадрами объективного контроля", - сказал заместитель командира по военно-политической работе с позывным Баку.

Он также рассказал, что после предварительно проведенного сброса с БПЛА агитационных листовок в районе населенного пункта часть украинских военных сложили оружие и сдались в плен российским бойцам. Остальная часть гарнизона ВСУ, неся потери, была выбита с укрепленных позиций и покинула поле боя, спасаясь бегством. Баку подчеркнул, что одной из важных задач операции было лишить противника возможности наносить удары по мирному населению и по тыловому району ВС РФ.

17 октября в Минобороны сообщили, что населенный пункт Тихое Харьковской области был освобожден. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" освободили Тихое благодаря мужеству и отваге и продолжают наносить огневое поражение формированиям ВСУ на харьковском направлении.