ВС РФ освободили Тихое, застигнув ВСУ врасплох

Наступали на населенный пункт сразу три группы российских военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ВСУ были не готовы к тщательно спланированным наступательным действиям группировки войск "Север" при освобождении населенного пункта Тихое Харьковской области, российские военные застали их врасплох. Подробности освобождения Тихого сообщили в Минобороны России.

"Начиная от командира отделения, заканчивая командиром бригады, благодаря им, их планированию, задача была выполнена. Населенный пункт Тихое был взят. Противник не ожидал данного наступления", - сказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Гура.

Он добавил, что наступательным действиям предшествовала тщательная подготовка и боевое слаживание всех задействованных в операции подразделений группировки. По его словам, наступление осуществлялось тремя группами. "Действовали тремя [группами]: бронированная гусеничная техника - это первая группа была, где были задействованы в десанте штурмовые группы. Также задействованы были штурмовые группы на мотоциклах и в пешем порядке", - сказал он.

Механик-водитель с позывным Фрол, в чьи задачи входила доставка десанта, также отметил скрупулезное планирование командованием всех аспектов операции по освобождению Тихого. "Заходили с утра, по сумеркам. Двигались на полной скорости благодаря нашему командованию. Они планировали, уделяли внимание всем мелочам: сам командир бригады приезжал, когда мы готовили машины", - сказал он.

17 октября в Минобороны сообщили, что населенный пункт Тихое Харьковской области был освобожден. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" освободили Тихое благодаря мужеству и отваге и продолжают наносить огневое поражение формированиям ВСУ на Харьковском направлении.