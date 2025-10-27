Боец Хики: ВСУ в Первомайском минировали раненых и погибших сослуживцев

По словам российского военнослужащего, солдаты противника подкладывали самодельные мины под тех, кого можно было попытаться спасти

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. ВСУ в населенном пункте Первомайское (украинское название - Першотравневое) в Днепропетровской области минировали тела погибших и раненых сослуживцев, а также подвалы домов. Об этом ТАСС рассказал стрелок 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Хики.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мне довелось наблюдать картину, как свои же вэсэушники минировали "трехсотых" своих же, подкладывая под них самодельные мины. Казалось бы, вроде дышит противник, хочется помочь, так как проявляешь гуманность к человеку, но не можешь, так как он уже заминирован", - сказал военнослужащий.

По его словам, ВСУ также минировали тела погибших украинских солдат. "Противники не проявляли гуманности к умершим, минировали всем, чем только возможно, сбрасывали и паутинки, и всякие игрушки (взрывчатка, замаскированная под игрушки и бытовые предметы - прим. ТАСС)", - сказал он. Бойцы ВС РФ пытались эвакуировать эти тела с линии фронта, однако погибших, которых можно было вывезти, оказалось не много, сообщил он.

Также Хики рассказал, что ВСУ хаотично минировали всю территорию населенного пункта и его окрестности. "Проверять необходимо было каждый подвал, каждый дом, потому что противник сидит в любом случае по одному, по два человека, оставляя там заминированные подвалы. Все равно это нужно проверять", - сказал Хики.

24 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Первомайское в Днепропетровской области.