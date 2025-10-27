Ивановские десантники поразили наблюдательные пункты ВСУ на правобережье Днепра

Бойцы нанесли удар БПЛА самолетного типа "Молния-2"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ВСУ лишились наблюдательных пунктов у железнодорожного моста через Днепр в результате удара БПЛА самолетного типа "Молния-2" десантников Ивановского гвардейского соединения ВДВ, сообщили в Минобороны России.

"Получив разведданные об активности ВСУ на правом берегу Днепра, расчеты БПЛА Ивановского соединения ВДВ приступили к выполнению задачи. <…> Ивановские десантники на заранее подготовленной и замаскированной позиции оперативно подготовили к вылету ударный беспилотный комплекс самолетного типа "Молния-2". <…> В результате точного попадания наблюдательные пункты противника у железнодорожного моста через Днепр были уничтожены", - следует из сообщения.

В ведомстве отметили, что БПЛА "Молния-2" обладает высокой скоростью полета, увеличенной дальностью боевого применения и способностью нести мощную боевую часть. Благодаря этим возможностям комплекс становится идеальным инструментом для точечных ударов по хорошо защищенным целям в глубоком тылу противника. Программное обеспечение позволяет беспилотнику стабильно удерживать захват цели.