Пленный из ВСУ рассказал, что Украина призывает на службу больных гепатитом

По словам военнослужащего, неподготовленных солдат отправляют на передовую, "а спецы в тылу сидят"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Владимир Белошенко был мобилизован в ряды ВСУ, несмотря на гепатит. Командование угрожало военнослужащему уголовным делом за отказ воевать. Об этом он рассказал в видеоинтервью, распространенном Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подготовки у меня практически не было, так как я болен, у меня гепатит. <…> Когда я говорил командованию про гепатит, мне сказали, что надо воевать. Говорили, что если не буду воевать, меня в тюрьму посадят, уголовное дело заведут. Сказали, что если буду нормально себя вести, отправят в нормальный окоп. А если начну бегать или еще что-то делать, то вывезут в посадку и застрелят", - сказал украинец, попавший в плен на красноармейском направлении СВО.

По словам пленного, неподготовленных военнослужащих отправляют на передовую, "а спецы в тылу сидят".