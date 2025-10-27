Боец Ученый: ВСУ в Первомайском бросали технику и личные вещи

По словам российского военнослужащего, солдаты противника бросали все, включая подбитую технику и мобильные телефоны

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Тяжелую технику, личные вещи и телефоны оставляли украинские военнослужащие во время отступления из населенного пункта Первомайское (украинское название - Першотравневое). Об этом рассказал ТАСС командир отделения 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ученый.

"Много чего было. От подбитой техники до личных вещей. Телефоны, все было. Абсолютно все. Бросали и уходили", - рассказал военнослужащий.

24 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Первомайское в Днепропетровской области.