Дроноводы "Запада" воздушным тараном уничтожили три коптера R-18 ВСУ

БПЛА противника разбили расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений 1-й танковой армии

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 1-й танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили тараном три гексакоптера R-18 противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

"Расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений 1-й танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили тараном три украинских тяжелых ударных гексакоптера R-18", - сказали в ведомстве.

В сообщении уточняется, что действующие штурмовые группы доложили о сбросах мин с переоборудованных агродронов "Баба-Яга", а также о действующих в полосе наступления разведывательных дронов противника. По указанным координатам вылетели FPV-дроны расчетов воздушного прикрытия, все обнаруженные цели уничтожены.