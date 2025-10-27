Бойцы группировки "Центр" зашли в тыл к ВСУ в 4 км от Димитрова

ВС РФ выбили противника с ключевых точек

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Центр" при освобождении Проминя в ДНР, находящегося в 4 км от Димитрова (украинское название - Мирноград), зашли в тыл к ВСУ. Об этом сообщил заместитель командира разведывательного батальона Владислав Разиков.

"Разведка, бойцы, подготовка, опыт спецоперации, скажем, мозг наших командиров, то есть их видение, нестандартные подходы, позволили зайти незаметно, зайти в тыл к противнику, выбить его с ключевых точек. И благодаря уже нашим FPV-пилотам добивать, благодаря нашей разведке определять и точечно уничтожать. Дальше заводить бойцов и закрепляться", - сказал он в видео, предоставленном ТАСС Минобороны России.

Как уточнили в министерстве, "село Проминь расположено примерно в 4 км от Димитрова". Сложность подхода для российских военнослужащих заключалась в преодолении больших открытых пространств вокруг населенного пункта. Противник с помощью беспилотников в круглосуточном режиме активно минировал все подходы кассетными боеприпасами, противопехотными и противотанковыми минами.

Перед заходом штурмовых групп по выявленным вражеским огневым точкам отработали расчеты ударных FPV-дронов. Далее рывком по разминированным тропам военнослужащие боевыми двойками подошли к окраинам села. Закрепившись на окраинах населенного пункта, штурмовые группы бригады без особого сопротивления зачистили населенный пункт от ВСУ.

Проминь, который находится на красноармейском направлении, был освобожден 24 октября. Село освобождали военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко в составе группировки войск "Центр".