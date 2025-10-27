Взятие Проминя откроет ВС РФ дорогу на шахту, с которой просматривается Димитров

Высота около шахты 5-6 позволяет просматривать всю территорию города, отметил заместитель командира разведывательного батальона Владислав Разиков

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ после освобождения Проминя смогут двигаться дальше к шахте в Димитрове (украинское название - Мирноград), с которой просматривается весь город. Об этом сообщил заместитель командира разведывательного батальона Владислав Разиков в видео, которое предоставило ТАСС Минобороны России.

Проминь, который находится примерно в 4 км от Димитрова на красноармейском направлении, был освобожден 24 октября. Село освобождали военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко в составе группировки войск "Центр".

"Дальше [на пути военных] - восточная окраина Димитрова, южная часть Димитрова, шахта 5-6, о которой все только и говорят. Высота, с которой будет просматриваться весь Димитров и дальше", - сказал он.

Он уточнил, что на участке красноармейского направления бойцам противостоит противник разной подготовленности. "Есть те, которые ноют, мы же тоже разведки изучаем, слушаем, узнаем позывные, находим их точки, начинаем их кошмарить, скажем так русским языком. И мы видим, как они начинают подвывать. Но есть и те, кто отчаянно сопротивляются и в плен не сдаются", - добавил замкомандира.

Шахта имени Георгия Димитрова в городе Димитрове - угледобывающее предприятие, одно из старейших в угольной промышленности Донбасса.