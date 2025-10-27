Снайперы группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении

Бойцы ликвидировали наблюдательные посты

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Снайперы мотострелкового полка группировки войск "Запад" ликвидировали наблюдательные посты и не допустили ротации личного состава ВСУ на краснолиманском направлении зоны проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

"Снайперы мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" нейтрализовали наблюдательные посты противника и сорвали ротацию живой силы, обеспечив продвижение штурмовых подразделений на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации", - сказали в оборонном ведомстве.

Там рассказали, что снайперы работали в паре. После получения задачи они скрытно выдвинулись в район боевых действий. Противник активно применял разведывательную и ударную авиацию, поэтому выбор огневой позиции осуществлялся с тщательной маскировкой. Точным выстрелом с расстояния свыше 1,5 км противник был уничтожен.