Боец Амур: ВСУ в Первомайском не умели пользоваться вооружением

Бывали случаи, что противник кинул гранату почти себе под ноги, рассказал гранатометчик 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие в населенном пункте Первомайское (украинское название - Першотравневое) не умели пользоваться вооружением. Об этом рассказал ТАСС гранатометчик 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Амур.

"Они в основном в растерянности, большинство стреляют не в попад, они стреляют неприцельно, ведут неприцельную стрельбу. Они не профессионалы, расходуют БК (боекомплект - прим. ТАСС) не по назначению, [противник] может сразу использовать все БК, выстрелить очередью, не понять, куда бьет, и потом остается полностью без боеприпасов. Они даже не умеют кидать гранаты. Бывали случаи, что противник кинул гранату чуть ли не себе под ноги. Она взрывалась недалеко от них", - рассказал военнослужащий.

24 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Первомайское в Днепропетровской области.