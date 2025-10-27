Артиллеристы Южной группировки уничтожили украинский миномет и ПУ БПЛА

Обнаружить позиции противника российским военнослужащим помогли беспилотники

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Расчет буксируемого орудия "Мста-Б" Южной группировки войск уничтожил минометную позицию и пункт управления (ПУ) беспилотной авиацией ВСУ на константиновском направлении СВО, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Разведчики обнаружили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и позицию миномета ВСУ. Координаты целей оперативно передали на пункт управления. Расчет гаубицы "Мста-Б" получил задачу и с помощью корректировки БПЛА нанес точный удар по противнику", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что максимальное огневое поражение обеспечивается за счет применения расчетами гаубиц "Мста-Б" осколочно-фугасных, а также высокоточных боеприпасов.