Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"

Экипаж вертолета нанес ракетный удар, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-52М Центральной группировки войск ракетным ударом уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - следует из сообщения.

В ведомстве уточнили, что после нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен.