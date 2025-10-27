Марочко: Киев за неделю потерял у ЛНР почти 4,7 тыс. солдат

Наибольший ущерб противнику нанесла группировка войск "Запад", сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая иностранных наемников, за неделю убитыми и ранеными в боях на рубежах Луганской Народной Республики составили почти 4,7 тыс. человек. Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки войск "Запад". Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за минувшую неделю на рубежах ЛНР составили порядка 4 470 украинских боевиков и наемников - на 240 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлениях и на оккупированном вооруженными формированиями Украине участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за неделю силы РФ также уничтожили 10 танков, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, 48 орудий полевой артиллерии, 67 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 89 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также свыше 320 различных боевых машин ВСУ.