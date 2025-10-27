Марочко назвал самые успешные участки фронта у армии РФ за неделю в зоне СВО

Наиболее успешными стали участки на краснолиманском и северском направлениях

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Участки фронта на краснолиманском и северском направлениях зоны специальной военной операции стали самыми успешными у российской армии в боях на минувшей неделе, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Наиболее успешные участки для наших войск за минувшую неделю были на краснолиманском и северском направлениях. В ходе расширения зоны контроля и освобождения новых территорий созданы предпосылки к блокировке части украинских подразделений. На некоторых участках уже есть тактическое окружение подразделений вооруженных формирований Украины", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт считает, что "позитивные изменения" у сил РФ, исходя из динамики развития событий, стоит ожидать на купянском, краснолиманском и северском направлениях.

На минувшей неделе российские силы освободили Бологовку Харьковской области, а также Плещеевку и Дроновку Донецкой Народной Республики.