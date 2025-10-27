ТАСС: ВС РФ уничтожили до 80% штурмовиков ВСУ при контратаке в Сумской области

Остальные солдаты противника отступили на исходные позиции, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. До 80% штурмовой группы ВСУ уничтожено в Сумской области при попытке контратаковать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового полка. В ходе отражения атаки уничтожено до 80% штурмовой группы врага, остальные отступили на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "на сумском направлении штурмовые группы бойцов "Севера" продвинулись в лесополосах на правом фланге наступления на 200 м, отразив одну контратаку противника".